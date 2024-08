Gli alpini di Varese salutano la Festa della Montagna: 100 volontari in 7 giorni di divertimento e solidarietà

Un’altra strepitosa edizione della Festa della Montagna si è chiusa. È durata 7 giorni durante i quali più di 100 volontari si sono messi a disposizione dei cittadini che hanno voluto raggiungere la vetta del Campo dei Fiori.

In ogni angolo un cappello alpino, ma anche tanti amici e simpatizzanti impegnati nella vendita dei biglietti della navetta a valle e al bivio, nell’accoglienza all’arrivo alla Festa, alla prenotazione dei vari eventi, in cucina, ai paioli, al bar, alla cassa, alla distribuzione dei piatti, alla griglia, alle friggitrici, alla pulizia dei tavoli, alla raccolta differenziata dei rifiuti e al lavaggio di vassoi, pentoloni e paioli, tutti con il desiderio di far stare bene chi ha scelto la Festa della Montagna.

«Siete saliti quasi in 10.000 con le navette e tanti altri in moto, bici e a piedi, avete apprezzato la nostra cucina e lo dimostra il fatto che abbiamo servito 3800 Kg di polenta, e quasi 1200 kg tra salsiccia e salamelle, 240 chili di crema di gorgonzola ….e tanta tanta birra – si legge nel commento alla Festa pubblicata sui profili social degli Alpini di Varese -. 450 moto presenti alla Motoadunata, 250 alla Cronoscalata e tutti gli eventi pomeridiani e serali sold out. E tutto questo si trasformerà in beneficenza che verrà devoluta durante il nostro concerto di Natale “Il piacere di donare”. Tutto questo per dirvi GRAZIE della fiducia che ci avete dato e se qualcosa non è andato proprio perfettamente ne faremo tesoro per migliorare nelle prossime edizioni».