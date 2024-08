“Grazie al dottor Franco Baranzini e buona pensione”

L’ex assessore ai servizi sociali di Angera, Antonio Campagnuolo, ha voluto condividere un ringraziamento a Franco Baranzini, medico di base che da ieri ha concluso la sua attività. Pubblichiamo di seguito il suo commento.

Caro Franco,

il mio ringraziamento e quello di tutta la mia famiglia, sei sempre stato disponibile, anche di più. I miei ragazzi sono cresciuti con te sempre al loro fianco. Per me un punto di riferimento non solo come mio medico, ma anche come amico, come compagno di tante chiacchierate e colloqui, di tanti tuoi consigli, mirati al bene della nostra comunità angerese. Mai potrò dimenticare i lunghi mesi legati al COVID, dove io in veste di assessore ai servizi sociali e tu in qualità di medico, abbiamo fatto di tutto per aiutare i nostri concittadini. Te ne sono grato. Sei stato un grande medico ma soprattutto una grande persona. Ora goditi un po’ di riposo… non troppo, perché dobbiamo riprendere i nostri sereni incontri per parlare e finalmente fare “insieme”. Complimenti di tutto cuore per il traguardo raggiunto.

Con immensa stima,

Antonio Campagnuolo