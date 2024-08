Il dottor Baranzini di Angera va in pensione: “Il suo un impegno encomiabile”

Il dottor Franco Baranzini sta per andare in pensione. Medico di base per molti anni e punto di riferimento per tante famiglie di Angera e Ranco, Baranzini terminerà la sua attività il 30 agosto.

«Lascerà un grande vuoto, anche emotivo, e con il suo pensionamento sarà completato il ricambio generazionale dei medici angeresi» si legge nella nota del comune guidato dalla sindaca, a sua volta ex medico di base nella cittadina della Rocca, Marcella Androni.

L’ambulatorio di via Sant’Arialdo proseguirà con il figlio, il dottor Francesco Baranzini, che ha avviato una propria attività all’inizio dell’anno, mentre un altro medico di base dovrebbe arrivare tra alcune settimane andando, secondo le intenzioni, ad aprire un nuovo studio in uno spazio del centro anziani in piazza Parrocchiale.

«Non avremo subito un sostituto – spiega il primo cittadino – ma secondo le informazioni che abbiamo ricevuto dovrebbe arrivare a fine settembre. L’amministrazione comunale è grata per il suo impegno encomiabile. Siamo sicuri che lo siano anche tutti i cittadini angeresi e con loro lo ringraziamo e gli auguriamo un sereno futuro pieno di soddisfazioni personali e professionali».