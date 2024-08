Il Consigliere Angei chiede maggiore attenzione per la Rasa di Varese dopo l’alluvione di luglio

Il consigliere comunale Stefano Angei, vicecapogruppo della Lega, ha presentato un’interrogazione sollecitando interventi urgenti nel rione della Rasa.

Il 12 luglio scorso infatti una vera e propria tempesta ha colpito Varese causando notevoli disagi in città, e il consigliere focalizza la sua attenzione nella zona della Rasa, su sollecitazione di alcuni cittadini: questi ultimi gli hanno segnalato, in particolare, le esondazioni e i detriti che hanno invaso la via Pei Monti, creando una situazione di pericolo per i residenti.

Nella sua interrogazione, Angei ha criticato la qualità dei primi interventi di ripristino «A fronte di molteplici segnalazioni ricevute dallo scrivente dai residenti – scrive infatti – essi risultano del tutto insufficienti nonché eseguiti con grossolana fattura, avendo sostanzialmente provveduto a coprire solamente le buche venutesi a generare a “macchia di leopardo”» spiega il consigliere.

E ha ribadito come «la Lega sostiene che Varese sia una città Policentrica, il tale concetto per noi deve essere declinato in un’attenzione costante, concreta e reale nei confronti dei rioni della città, andando a realizzare gli interventi necessari citati in precedenza».

Per questo, Angei chiede all’Amministrazione Comunale, interrogando il Sindaco e gli assessori competenti: «Se l’amministrazione è consapevole dei problemi descritti, entro quali termini temporali si intende procedere al ripristino corretto del manto stradale della via Pei Monti e entro quale data si prevede di intervenire per la manutenzione del Lavatoio della Rasa e, infine, se sono in programma ulteriori interventi migliorativi per la zona».