Incidente fra due auto a Rancio Valcuvia

Oggi, martedì 27 agosto, intorno alle 15:00, si è verificato un incidente a Rancio Valcuvia, all’altezza del ristorante “La Bruschetta”. Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate frontalmente. Secondo le prime informazioni, sono rimasti coinvolti una ragazza e un ragazzo di 19 anni, oltre a un uomo di 72 anni.

Secondo le prime informazioni tutte le persone coinvolte sono state ricoverate in codice giallo, tuttavia uno dei feriti verserebbe in condizioni più gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Luino, i vigili del fuoco, due ambulanze e un’automedica. L’incidente ha causato rallentamenti e code nella zona.