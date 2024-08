“La Bacheca Civica Samarate non si arrende”

La Bacheca Civica Samarate va “all’opposizione”, per così dire: il gruppo social samaratese punta a relazionarsi con l’amministrazione comunale anche in alleanza con l’attuale minoranza.

Un cambiamento annunciato da Eliseo Sanfelice, principale animatore del gruppo, che contesta all’amministrazione di Alessandro Ferrazzi «un atteggiamento fascista»: «La nuova amministrazione ha deciso che non si risponde più sulle pagine social», sostiene Sanfelice. «Non dialogare con altri per me è atteggiamento fascista».

La Bacheca Civica di Samarate è uno dei due gruppi principali della cittadina di 16mila abitanti vicino a Malpensa (l’altro è “Sei di Samarate se…”).

Il suo creatore e principale animatore Eliseo Sanfelice ha lanciato un post, annunciando tra l’altro la nomina a co-amministratore del gruppo di Stefano Provasio, l’ex consigliere del Movimento 5 Stelle che invece alle scorse elezioni si è espresso molto negativamente sull’alleanza tra i pentastellati, il centrosinistra e “Samarate al Centro”.

Ma la novità si trova anche sotto al post di Sanfelice, sotto cui ha risposto anche il consigliere Vito Monti: «Come capogruppo di Fratelli d’Italia sono disponibile a farmi portavoce in consiglio comunale di tutte le istanze cvde arriveranno alla Bacheca» ha scritto.

Passaggio salutato positivamente da Sanfelice: «Questa ostracismo verso i social da parte dell’amministrazione può comportare che la Bacheca si trovi un referente per le richieste. Non volendo hanno un creato un modo per far sì che l’amministrazione sia sotto controllo dei cittadini».