La Rievocazione della Sei Giorni di Varese sarà dedicata a Giuseppe Cau

Sabato 14 settembre torna – sarà la 13a edizione – la rievocazione della Sei Giorni Internazionale di Varese aperta alle moto storiche grazie all’organizzazione della VAMS (Club Varese Auto Moto Storiche).

Il programma prevede una cavalcata di 100 chilometri durante la quale sono posizionate alcune prove cronometrate di precisione a Laveno Mombello e il concorso d’eleganza a Varese. Il percorso disegnato dagli esperti della VAMS evita ai mezzi salite e discese ripide poco adatte alle moto più antiche. Inseriti invece diversi tratti tra boschi, valli e lungo i laghi per regalare un’esperienza indimenticabile ai partecipanti.

La 13a edizione della rievocazione sarà dedicata alla memoria di Giuseppe Cau, che prese parte alla Sei Giorni di Varese del 1951 (la manifestazione motoristica internazionale cui si rifà l’evento attuale) vincendo anche la classifica per la categoria degli scooter. Per questo la VAMS ha deciso di mettere in palio premi d’onore dedicati a Cau che negli anni scorsi ha ricoperto il ruolo di mossiere della rievocazione.

All’evento sono ammesse le moto storiche costruite fino al 1994 in buone condizioni e in regola con il Codice della Strada. Sono inoltre ammesse le Piaggio Vespa fino al 1971 (compreso). Del periodo successivo sono invece previste solo le Vespa 180/200 Rally, 125 TS e 50/90 SS. I prezzi di partecipazione sono identici agli anni scorsi: costo 55 euro (40 euro per soci VAMS) per le moto dal ’41 al ’60; 70 euro (55 euro per soci VAMS) per moto dal ’61 al ’75; 85 euro (75 per soci VAMS) per moto dal 1976 fino al 1994. Il costo passeggero del passeggero – che comprende welcome coffee, pranzo e apericena – è di 55 euro. Per iscriversi è necessario compilare e inviare il modulo che trovate CLICCANDO QUI.