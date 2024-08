La scuola e la ginnastica di Busto Arsizio piangono la scomparsa di Rosario Vadalà

Si è spento all’età di 77 anni Rosario Vadalà, per anni presidente della Pro Patria Ginnastica e storico insegnante e dirigente scolastico di Busto Arsizio. Le esequie si svolgeranno martedì 27 agosto alle 15,30 nella basilica di San Giovanni (rosario questa sera alle 18).

Vadalà era malato da tempo anche se fino al 2022 è stato punto di riferimento della società di ginnastica che aveva contribuito a far crescere nonostante le difficoltà logistiche. Il suo sogno, ora portato avanti dal figlio Andrea che ha preso il suo posto, era quello di vedere sorgere il palazzetto della ginnastica per la sua Pro Patria. I lavori per la realizzazione della struttura sono partiti nei giorni scorsi.

Così la ricordano su facebook dalla Pro Patria Ginnastica: «Descrivere il vuoto che lasci Presidente è indescrivibile…come non si può descrivere la persona che sei stata per noi! Ti vogliamo dire semplicemente grazie per quello che hai fatto per tutti noi…Dai più piccoli ai più grandi! Grazie presidente, ti vogliamo ricordare così, con il tuo sorriso e con la tua saggezza e con tutto il bene che hai voluto ai tuoi ragazzi e alle tue ragazze. Ciao Presidente e ciao Rosario!»

Il ricordo di Rosario, però, è impresso soprattutto nelle ex-insegnanti della scuola dell’Infanzia Rodari di Busto Arsizio dove lui fu prima insegnante e poi dirigente scolastico: «Lo ricordiamo per il suo grande impegno nel mondo della scuola, per la sua umiltà e capacità di mettersi in ascolto di noi insegnanti. Era anche capace di essere duro e testardo quando voleva ottenere qualcosa. Aveva un carattere sanguigno e non dimenticheremo mai le sue Vadalate».