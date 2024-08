La Via Francisca del Lucomagno: il turismo di prossimità attraverso gli occhi delle guide locali

Domenica 1° settembre, il gruppo di Controvento Trekking darà inizio alla quarta edizione del cammino lungo le tappe italiane della storica Via Francisca del Lucomagno: percorso di 135 km che attraversa la provincia di Varese fino a Pavia ed è ormai diventato un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza di cammino autentica.

Antea Franceschin, fondatrice di Controvento Trekking, e Paolo Fumagalli, le guide varesine che da tre anni organizzano queste camminate, ci spiegano perché continuano a investire tempo e passione in questa iniziativa. «La domanda che spesso ci viene posta è: “Perché cercare persone di Varese per camminare… a Varese?’” raccontano Antea e Paolo, che rispondono prontamente: «La nostra risposta è semplice: tra tutte le mete turistiche che potremmo promuovere, abbiamo scelto di valorizzare questo cammino storico che attraversa la provincia di Varese, la terra dove siamo nati e cresciuti. È un modo per far riscoprire ai locali e far conoscere ai visitatori la bellezza del nostro territorio».

(Antea Franceschin)

Una scelta che punta sul turismo di prossimità, un settore sempre più marginale, ma che ha il pregio di stimolare il ritorno. «Se vivi in un luogo e inizi a conoscerlo davvero, avrai più interesse a tornarci, a farlo conoscere ad altri e a diventare tu stesso un narratore delle storie che hai ascoltato» aggiungono le guide.

C’è un detto che recita: “Si torna sempre dove si è stati bene”, e questo vale non solo per Antea e Paolo, ma anche per i tanti pellegrini e camminatori che, dopo anni, continuano a percorrere la Via Francisca, affascinati ogni volta dalla sua bellezza. Non si tratta solo di percorrere qualche chilometro in compagnia, ma di scoprire nuove amicizie, storie e racconti da tutto il mondo. Come testimonia Paolo: «Anche se alla sera ognuno torna a casa, lungo il cammino si creano legami così forti che, al termine della giornata, ci si dà già appuntamento per la tappa successiva».

Uno degli aspetti distintivi di Controvento Trekking è proprio la promozione del turismo di prossimità. «Conoscere a fondo il nostro territorio ci permette non solo di valorizzarlo, ma anche di offrire ai camminatori esperienze uniche – continua Paolo -. Le nostre guide locali possono proporre deviazioni personalizzate e coinvolgere realtà del territorio che altrimenti rimarrebbero sconosciute». Di tappa in tappa, Antea e Paolo collaborano con enti e personaggi diversi, che si occupano di gestire l’ospitalità e i luoghi da visitare, inclusi i piccoli paesini che altrimenti sarebbero esclusi dai tracciati “tradizionali”.

«Alla partenza a Ponte Tresa – aggiunge Antea – si presentano circa 20 partecipanti singoli, ma all’arrivo a Pavia si trasforma in un gruppo unito». Anche chi all’inizio è incerto se continuare, di solito arriva alla fine del cammino, perchè «le persone vivono e condividono gli stessi dubbi, ma anche la stessa voglia di arrivare in fondo – testimoniano ancora le due guide locali -. Questo ci dà una grande soddisfazione personale e professionale, rendendoci orgogliosi del valore che apportiamo al territorio. Anche per noi guide, il percorso diventa un vero cammino, non solo un lavoro».

Questa quarta edizione si concentrerà sui weekend, permettendo a molti di avvicinarsi alla Via Francisca senza l’impegno di un lungo percorso continuativo. Controvento Trekking invita tutti a unirsi per scoprire o riscoprire questo storico cammino, vivendo un’esperienza che va oltre il semplice trekking e che arricchisce con nuove amicizie e scoperte culturali.

