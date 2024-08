Le docenti del liceo Ferraris di Varese protagoniste in Finlandia al Festival europeo delle Scienze

Il progetto “Scienze per piccoli” del liceo Ferraris è protagonista al Festival europeo di Science on Stage in corso in questi giorni a Turku, in Finlandia. L’idea delle docenti di matematica e fisica Antonella Fusi e Michela Pavan era stata selezionata lo scorso anno nel concorso promosso dall’Unione Europea per avvicinare i bambini alle “STEM”.

Nel febbraio, scorso le docenti insieme agli studenti del liceo scientifico varesino hanno accolto decine di bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie coinvolgendoli in attività di promozione delle scienze: «I nostri studenti, coinvolti in un progetto di PCTO, sono partiti dal concetto scientifico – spiega la docente Pavan – e hanno costruito l’esperimento di laboratorio adatto ai bambini individuando l’elemento da trasmettere. Quattro i temi, come gli elementi: terra, acqua, aria e fuoco. Un’attività semplice e comprensibile per permettere ai più piccoli di comprendere il processo collegato. Le diverse fasi sono state davvero molto entusiasmanti: gli studenti del liceo si sono preparati in un modo differente, abbinando la teoria all’applicazione e individuando il messaggio di base da passare ai piccoli scienziati».

Quell’idea oggi di scienza spiegato ai bambini è tra le 400 che provengono da più di 30 Paesi, non solo del nostro Continente. Sono stati scelti attraverso selezioni nazionali analoghe a quella che in Italia ha visto competere 30 squadre durante i tre giorni del Festival italiano ospitato a settembre 2023 dalla Città della Scienza di Napoli.

Le due docenti del Ferraris sono in Finlandia da ieri, 12 agosto, quando si è tenuta la cerimonia di apertura del Festival che ogni due anni raccoglie e mette a confronto i migliori progetti realizzati da docenti delle scuole di ogni livello, dalla primaria alla secondaria superiore.

«È un’occasione preziosa di confronto tra insegnanti di tutta Europa sulle metodologie e idee innovative, un momento che risveglia in noi la passione per il nostro lavoro” raccontano le docenti Antonella Fusi e Michela Pavan.

Il progetto, che il liceo Ferraris ha riproposto dopo gli anni di sospensione a causa dell’emergenza sanitaria, ha accolto e incuriosito oltre mille bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e del primo triennio della primaria parlando di formule, reazioni, leggi.

Science on Stage è sostenuto in Italia dall’INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; INAF, iIstituto Nazionale di Astrofisica; AIF, Associazione per l'Insegnamento della Fisica; Società Chimica Italiana, Divisione Didattica Chimica; ML System, attrezzature scientifiche per la didattica; La Palestra della Scienza di Faenza.