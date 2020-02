Piccoli scienziati in visita ai laboratori del liceo

Gita ai laboratori scientifici del liceo. Mattinata di esperimenti per gli alunni di quarta C e terra D della scuola primaria Galilei di Varese , ospiti del progetto “Scienza per i piccoli” proposto dal liceo scientifico varesino e realizzato dalle insegnanti Michela Pavan e Antonella Fusi ( insegnanti di matematica e fisica).

Attraverso il modello di apprendimento “peer to peer” i bambini hanno avvicinato le materie scientifiche con un approccio laboratoriale attraverso l’osservazione di alcuni esperimenti per comprenderne la spiegazione.

Il laboratorio aveva come oggetto di indagine i fenomeni luminosi e i colori : Laboratorio ” Luce”.

Mentre il Laboratorio “Quattro elementi” era stato ” sperimentato ” dai più piccoli della Galilei (classe prima e terza) all’ inizio della settimana e ha avuto come scopo quello di introdurre i bambini al metodo scientifico.

Grande la curiosità per il giovanissimo pubblico che ha seguito con interesse tutte le diverse fasi del progetto ponendo molte domande ai giovani scienziati che li avevano accolti.