Liberata la ragazza arrestata in via Curtatone a Gallarate, andrà a processo

È stata rimessa in libertà la ragazza trentenne arrestata martedì pomeriggio durante le proteste contro l’abbattimento del bosco di via Curtatone a Gallarate.

La giovane è comparsa mercoledì alle 11 in tribunale a Busto Arsizio: il giudice competente ha convalidato l’arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, ma ha disposto l’immediata liberazione (era stato chiesto l’obbligo di firma).

La giovane, trentenne della Valle Olona, andrà a processo il prossimo 3 ottobre, sempre a Busto Arsizio.

Nel corso dell’udienza ha ammesso di aver dato alcuni calci agli agenti, nella concitazione, «dopo aver ricevuti degli spintoni». E ha rivendicato comunque la sua presenza in via Curtatone, con l’obbiettivo di difendere il bosco.

L’udienza si è svolta alla presenza delle forze dell’ordine schierate per timore di contestazioni da parte dei compagni della ragazza, che si erano mobilitati nelle scorse ore per dare visibilità al suo caso (hanno anche appeso uno striscione in città, per il bosco e per «Vero libera»).

Nel frattempo hanno iniziato ad arrivare anche alcuni provvedimenti amministrativi (Daspo) per alcuni dei contestatori di via Curtatone: chi non è residente a Gallarate non potrà entrare nel territorio comunale cittadino.