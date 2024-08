“Mi hai spaccato lo specchietto”, truffatori in azione a Gazzada Schianno

Truffatori in azione a Gazzada Schianno nella mattina di venerdì 30 agosto.

È accaduto in via Roma nel corso della mattina: una donna è riuscita a sventare la cosiddetta “truffa dello specchietto”.

La modalità è sempre la stessa, consiste nel far credere al malcapitato di turno di aver involontariamente urtato il retrovisore dell’auto del truffatore. La vittima sentirà il rumore di un colpo secco molto forte sulla propria carrozzeria, provocato in realtà da una pallina o un bastone, che darà l’illusione di un urto immediato, a seguito del quale verrà poi chiesto di saldare il danno in contanti, senza attivare l’assicurazione al fine di evitare l’aumento del costo della polizza.

La donna non è caduta nella trappola ed è andata a raccontare l’accaduto ai carabinieri della locale caserma di Azzate. Anche il sindaco, Stefano Frattini, ha invitato tutti a prestare la massima attenzione e, in caso di necessità, di contattare i carabinieri di Azzate (tel. 0332.459102).