Nicholas Kohl: “Quarto posto agrodolce: credevamo nella medaglia”

Il quattro senza dell’Italia alle Olimpiadi ha concluso al quarto posto la finale per le medaglie. Un risultato globalmente buono ma, chiaramente, difficile da accettare in una competizione come i Giochi nei quali i primi tre vanno sul podio lasciando l’amarezza ai quarti classificati.

Questo è anche il senso delle parole di Nicholas Kohl: il 25enne di Cadrezzate è il capovoga azzurro, era alla sua prima olimpiade e coltivava speranze di medaglia insieme ai compagni di imbarcazione, Matteo Lodo, Giovanni Abagnale e Giuseppe Vicino. I quattro sono stati autori di un’ottima partenza ma al traguardo hanno chiuso alle spalle di USA, Nuova Zelanda e Gran Bretagna. (foto in alto: Kohl, a destra, con Giuseppe Vicino – foto Perna/Canottaggio.org)

«Il risultato ci delude un po’ – ha detto Kohl al sito federale – Questa mattina quando ci siamo svegliati credevamo di poter conquistare una medaglia. Abbiamo affrontato la gara come ci eravamo prefissati: con una buona partenza per stare in gruppo e per tenere nella parte centrale. Dispiace non essere riusciti a tenerci stretto il terzo posto, è un risultato in agrodolce anche sono alla mia prima Olimpiade».

Nicholas, che si è laureato in ingegneria e rema per la Canottieri Gavirate, prosegue: «Sono soddisfatto del percorso che abbiamo sviluppato, ma anche frustrato per quanto vicini siamo arrivati al podio. Sono fiero di essere stato in questa barca con Peppe, Giovanni e Matteo, i quali mi hanno insegnato molto in questi mesi. Mi dispiace non essere riuscito a ripagarli contribuendo alla conquista di un’altra medaglia».