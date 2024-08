L’Olimpiade dei varesini: Nicholas Kohl sfiora la medaglia. Defilippis-Codato in finale

Si chiude a un soffio dalla medaglia la prima Olimpiade di Nicholas Kohl. Il 26enne di Cadrezzate, portacolori della Canottieri Gavirate, è quarto nella finale del quattro senza maschile, gara vinta dagli USA davanti a Nuova Zelanda, Gran Bretagna e per l’appunto all’Italia.

Gli azzurri sognavano il podio pur non partendo tra le barche favorite e hanno provato fin da subito a tenere ritmi alti. Kohl (capovoga) ha impostato una partenza molto forte insieme ai compagni di equipaggio (Matteo Lodo, Giovanni Abagnale e Giuseppe Vicino) addirittura con 46 colpi. Sulla spinta di questo avvio l’Italia è transitata al terzo posto ai 500 metri a poca distanza dal duo Usa-Nuova Zelanda; gli inglesi però hanno tenuto la scia degli azzurri operando il sorpasso intorno a metà gara.

Kohl e compagni hanno provato quindi nell’ultimo quarto di regata a lanciare uno sprint lungo ma i britannici hanno addirittura rincorso l’argento; l’Italia ha potuto per lo meno tenere a distanza il ritorno della Romania ma è rimasta distante meno di 3″ dal podio. A Kohl è quindi mancata quella “ciliegina sulla torta” – la medaglia – di cui aveva parlato alla vigilia del volo per Parigi.

OTTO FEMMINILE – Obiettivo centrato per l’otto femminile azzurro a Parigi. La storica spedizione olimpica dell’ammiraglia “rosa” si concluderà con la finale per le medaglie. L’imbarcazione con a bordo Linda Defilippis (di Travedona Monate) e Alice Codato (di Oggiona con Santo Stefano) centra il quarto posto nella regata di recupero, l’ultimo utile per essere ammessa alla finale che si disputerà sabato 3 agosto alle 10,50.

Per la qualificazione era necessario evitare l’ultima piazza: le azzurre hanno da un lato provato a tenere il ritmo delle migliori e dall’altro a distanziare la Danimarca, “vittima sacrificale” di questa regata. L’Italia è rimasta a lungo in scia alla terza posizione ma quando gli USA hanno accelerato a Linda, Alice e compagne è bastato controllare la punta della barca danese, ormai distante. Molto difficile che l’otto dell’Italia possa giocarsi una medaglia ma il risultato è già importante; mai l’ammiraglia femminile (Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi, Alice Codato, Veronica Bumbaca, tim. Emanuele Capponi) aveva preso parte ai Giochi e quindi disputare la finale è senza dubbio una vittoria.

OTTO MASCHILE – Niente da fare per l’ammiraglia azzurra con a bordo Davide Verità, 23anni di Taino tesserato per la Canottieri Monate. L’otto ha disputato la regata di ripescaggio che assegnava quattro posti per la finale con cinque barche impegnate ma l’Italia ha chiuso nettamente all’ultimo posto. Verità e compagni hanno provato a tenere il passo della Romania che fino a metà gara era a pochi metri di distanza, poi però i rumeni hanno accelerato in modo potente tanto da rimontare sino al terzo posto superando l’Australia. A quel punto per l’Italia sono sfumate anche le speranze residue: come per le donne la partecipazione olimpica dell’otto era tutt’altro che scontata (è arrivata a Lucerna di un soffio). Alla squadra (Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro, Leonardo Pietra Caprina, Vincenzo Abbagnale, tim. Alessandra Faella) il merito di aver riportato l’Italia ai Giochi a otto anni da Rio.