Prende forma lo sviluppo del teleriscaldamento a beneficio delle comunità locali di Busto Arsizio, nel quadro di una collaborazione fra AGESP Energia e Neutalia. L’obiettivo è estendere la rete e realizzare l’interconnessione con il termovalorizzatore in frazione Borsano, sfruttandone il calore generato dallo smaltimento dei rifiuti.

«L’ambizioso progetto che stiamo portando a terra – ha commentato il presidente di AGESP Energia, Paolo Montani – conferma l’impegno dell’azienda a dedicare competenze e risorse nei vettori e nelle prestazioni energetiche. Non solo nelle forniture di luce e gas, ma anche appunto nel teleriscaldamento e nella valorizzazione dei consumi, in linea con le aspettative della transizione energetica».

«L’obiettivo, come sempre, è quello di fornire servizi innovativi e di qualità che promuovano i valori dell’ambiente e generino sviluppo e attrattività per il territorio in cui siamo storicamente radicati», ha aggiunto Montani. Nello specifico, l’investimento è sostenuto dai fondi assegnati dal decreto energia ed è finalizzato ad ottenere la certificazione di teleriscaldamento efficiente rispetto ai parametri dettati dalla normativa di settore e contribuire all’abbattimento delle emissioni inquinanti.

Entro la fine di agosto cominceranno i lavori di posa dei primi due lotti già aggiudicati, per complessivi 4 chilometri, nel tratto ricompreso fra Neutalia e la zona industriale di Busto.

«AGESP Energia – si legge in una lettera indirizzata alle associazioni di industriali e commercianti – è impegnata sin d’ora a contenere l’impatto del cantiere, certa di poter contare sulla condivisione di un’iniziativa molto attesa dalle comunità locali, dal mondo dell’impresa e del commercio che prospetta rilevanti benefici in termini di qualità del servizio, di efficienza, di

risparmio, di tutela ambientale».

La società, nel nome della vicinanza alle comunità locali, ha infatti messo in campo attività di informazione e comunicazione in un’ottica di massima conoscenza delle attività e delle iniziative. Mentre si avviano le opere, viene messa a gara l’ulteriore estensione della rete in modo di raggiungere la centrale di via Marco Polo dove saranno realizzate le sezioni di scambio termico.

«Il teleriscaldamento – ha sottolineato l’amministratore delegato di AGESP Energia, Emanuele Degni – è di per sé un modello di energia pulita e attraverso la partnership con Neutalia il servizio sarà reso ancora più efficiente e sostenibile, visto che il progetto prevede di recuperare l’energia termica prodotta dallo smaltimento dei rifiuti nel termovalorizzatore, secondo un modello di economia circolare a chilometro zero che guida le attività e gli investimenti del gruppo Acinque e di AGESP Energia».