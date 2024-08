Un successo ogni oltre aspettativa. Sono stati 400 i partecipanti alla ventesima edizione della Motoadunata alpina, un record davvero storico. Gli organizzatori hanno dovuto chiudere le iscrizioni mezz’ora prima del previsto visto il gran numero di appassionati motociclisti che hanno aderito alla manifestazione.

Galleria fotografica Quattrocento appassionati al Motoraduno alpino 4 di 4

Bellissimo il colpo d’occhio in piazza Repubblica (come dimostrano le foto del nostro lettore Cesare Bevilacqua postate in Oggi nel Varesotto). Le moto hanno poi percorso le strade della provincia, lungo 64 chilometri con l’arrivo al Grand Hotel Campo dei Fiori, luogo che accoglie la festa Alpina.