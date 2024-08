Rissa nella notte a Luino, due giovani feriti

Momenti di paura nella notte a Luino dove due giovani – un 20enne e un 31enne – sono rimasti feriti nel corso di una rissa avvenuta nei pressi di in piazza Garibaldi, nel pieno centro cittadino.

Secondo una prima ricostruzione, la zuffa si è accesa poco dopo le 3,30 di notte è ha coinvolto in tutto 4-5 persone, alcune italiane e alcune di origine extracomunitaria, probabilmente animati da qualche bicchiere di troppo. Due di loro, uno per gruppetto, sono rimasti feriti nella colluttazione, per fortuna in modo leggero, e sono stati trasportati e medicati all’ospedale cittadino.

Sul posto sono giunte due pattuglie dei Carabinieri cui sono affidate le indagini, tuttora in corso, per stabilire nei dettagli l’accaduto. Con i militari anche personale e mezzi del 118 che hanno prestato il primo soccorso ai giovani feriti.