Scocca l’ora dei Mastini: all’Acinque Ice Arena il primo allenamento giallonero

Con l’arrivo dei finlandesi Mäkinen e Kuronen, del coach sloveno Glavic e di tutti gli altri giocatori ingaggiati in estate, è tutto pronto per il primo allenamento dell’HCMV, i Mastini dell’hockey. Questa sera – lunedì 26 agosto – i gialloneri daranno lasceranno le prime “incisioni” con i pattini sulla pista dell’Acinque Ice Arena per iniziare la preparazione in vista del campionato IHL 2024-25.

Una seduta che sarà aperta al pubblico e che si preannuncia ricca di tifosi, tanta è la passione che circonda la società del presidente Carlo Bino (che sabato ha ricevuto anche un regalo; la terza maglia della Varesina Calcio nei colori gialloneri) e più in generale di una disciplina che a Varese ha sempre un posto di riguardo nel cuore della gente. (foto in alto: il confermatissimo Andrea Schina)

Vanetti e compagni – a proposito: buon compleanno al capitano, fresco 34enne – varcheranno il cancello di ingresso in pista al PalAlbani alle 20,20 circa e inizieranno a fare la conoscenza dei metodi e delle richieste di Gaber Glavic, il 46enne tecnico sloveno – ed ex portiere della sua nazionale – chiamato a sostituire lo svedese Niklas Czarnecki alla balaustra giallonera.

Dopo una settimana di lavoro – sabato 31 – la squadra disputerà la prima amichevole con il Chiavenna (che gioca nella serie inferiore) per poi essere presentata ufficialmente sabato 7 settembre in Camera di Commercio. Quella sera è previsto il secondo test contro il Como di Da Rin mentre sabato 14 ultimo impegno prima del campionato contro il Merano, una partita che proietterà i Mastini al livello superiore, quello della ALPS. Infine, sabato 21, l’esordio in campionato con il Dobbiaco, sul ghiaccio amico di via Albani.