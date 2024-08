Tra un mese la “Pedala con Giuseppe Saronni” a Cittiglio

Terza edizione consecutiva per la “Pedala con Giuseppe Saronni”, la manifestazione ciclistica amatoriale dedicata al campione del mondo del 1982 che sarà presente per partecipare insieme ai suoi tantissimi tifosi. All’evento manca un mese, visto che si terrà a Cittiglio il prossimo 8 settembre grazie a Ciclovarese e all’organizzazione tecnica della S.C. Orinese.

Alla pedalata prenderanno parte 200 concorrenti – il numero è limitato per motivi organizzativi – che riceveranno anche la t-shirt celebrativa, indossata per primo proprio da Saronni (foto in alto di G. Azzimonti), a fronte di una quota di partecipazione fissata in 15 euro.

La manifestazione prevede la partenza alle ore 9.20 di domenica 8 settembre dal FeStiAmo Park di Cittiglio – accanto alal stazione ferroviaria e al monumento dedicato ad Alfredo Binda – con 55 chilometri da percorrere prima dell’arrivo posto sempre a Cittiglio e impreziosito da un ristoro finale. Chi lo desidera può inoltre partecipare al “Pranzo con i Campioni” che si terrà dopo la pedalata al ristorante “La Bussola” (necessaria prenotazione: 0332 602291): a tavola, oltre a Saronni, tanti ex professionisti del pedale.

Le iscrizioni sono già aperte sia da Cicli Botteon in via Appennini, 34 a Cocquio Trevisago (0332 771709) sia al Bar Saronni a San Lorenzo di Parabiago in via Mameli 17 (0331 491322). Possibile aderire anche scrivendo all’indirizzo e-mail Ciclovarese2022@gmail.com.