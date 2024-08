Trovato in arresto cardiaco per strada a Besozzo. 71enne rianimato e portato in ospedale

È stato soccorso in arresto cardiocircolatorio in via Ettore Stocchetti a Besozzo, un ciclista 71enne caduto dalla sua bici attorno alle 15,30 di oggi, martedì.

Non è chiaro se la caduta sia dovuta ad un malore o viceversa ma pare che non siano coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso con il personale che ha effettuato le manovre di rianimazione in posto e poi lo ha trasportato in ospedale a Varese.

Sul posto anche i carabinieri. Da quanto emerso l’uomo è stato trovato a terra da un passante che ha subito avvisato i soccorsi.