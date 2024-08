Ubriaco, aggredisce in strada passanti e polizia. Giovane in manette a Como

La Polizia di Stato, sabato sera, ha arrestato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, un 27enne di origini africane ma naturalizzato in Italia, residente nel quartiere di Monte Olimpino, ampiamente conosciuto alle FF.OO. in quanto gravato da molteplici precedenti penali e di polizia.

Tutto ha avuto inizio sabato sera verso le 21.30, quando una volante è intervenuta all’esterno di un bar nel quartiere di Monte Olimpino, dove era segnalata la presenza dell’uomo palesemente ubriaco che oltre ad infastidire verbalmente chiunque passasse sul marciapiede, li aggrediva fisicamente. L’arrivo sul posto dei poliziotti, che lo conoscevano per i suoi trascorsi giudiziari collezionati nel tempo, non ha fatto altro che aumentare la sua aggressività; infatti, una volta arrivati si è scagliato contro di loro insultandoli, minacciandoli di morte e sferrando uno schiaffo in viso ad uno di loro e prendendo a calci l’altro.

Ci sono voluti diversi minuti per contenere la violenza dell’uomo e fargli prendere posto sull’auto di servizio per trasportarlo in Questura. Ma anche negli uffici di viale Roosevelt la sua aggressività è ripresa ancora più violenta, inveendo, insultando, minacciando ed aggredendo gli stessi agenti, scagliandosi poi anche contro un’altra persona che era presente nella stanza degli uffici della volante in attesa di essere denunciata per altri fatti.

Terminati gli atti e tornato dalla visita medica in ospedale avendo manifestato un ipotetico malore, il P.M. di turno, avvertito dell’arresto ha disposto che l’uomo venisse trattenuto in Questura in attesa del suo processo per direttissima previsto per oggi alle 11.00.