Un dottorato di ricerca al conservatorio di Alessandria anche grazie al “Puccini” di Gallarate

Una sinergia tra più conservatori per un dottorato di ricerca sulla musica. Il Conservatorio “G. Puccini” di Gallarate, insieme al Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, il Conservatorio “G. Verdi” di Como, il Conservatorio “C. Monteverdi” di Cremona, il Conservatorio “F. Vittadini” di Pavia, il Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza e l’Istituto Musicale Pareggiato della Valle D’Aosta – Conservatoire de la Vallée d’Aoste hanno sottoscritto una convenzione al fine di istituire, attivare e garantire il funzionamento – previo buon fine della richiesta di accredito – del corso di dottorato di ricerca AFAM in forma associata in “Prassi e Repertori della Musica Italiana”, a partire dall’anno accademico 2024/2025, con sede amministrativa presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria.

È pubblicato il bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca, in lingua italiana e in lingua inglese. Le domande di ammissione devono pervenire secondo le indicazioni fornite nel bando entro le ore 17:00 del 31 agosto 2024.

Il bando e maggiori informazioni si trovano al link: