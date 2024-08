Un weekend a tutto Lego: seconda edizione di “Ternate Bricks”

Dopo il grande successo del 2023, l’associazione Trinate Nova Aps, l’associazione culturale “Fotografia costruttiva Ets”, con il patrocinio del Comune di Ternate, il 7 e 8 settembre 2024 proporranno la seconda edizione del “Ternate Bricks”: due giorni all’insegna dei mattoncini Lego®.

Protagonisti dell’evento saranno, l’esposizione di opere originali, l’area gioco, la mostra fotografica, tutti rigorosamente dedicati e realizzati con i mattoncini danesi più famosi del mondo, accolti in Villa Leonardi in Piazza Libertà, Ternate.

Sabato 7 Settembre 2024 dalle 15:00 alle 22:00, domenica 8 Settembre 2023 dalle 10 alle 18 vi aspetta un’esposizione di opere in Mattoncini LEGO®, area gioco, e una mostra fotografica “a tema”. Potrete ammirare con i vostri occhi la riproduzione in mattoncini di sculture, monumenti, città e tanto altro. Un’ esposizione di opere create con i Lego Technic e assolutamente saranno presenti opere di Star Wars. Non può mancare l’area gioco piena di mattoncini colorati – dedicata alla creatività e al gioco da 0 a 99 anni. Come contorno, la sorprendente esposizione di foto realizzate in ambientazioni reali e in stilllife a cura di “Fotografia Costruttiva”, la più grande Community Italiana di fotografia a tema.

Non mancherà un’area vendita con Minifigures, pezzi LEGO® e Set per accontentare grandi e piccoli costruttori e collezionisti. A completare questa incredibile offerta ludico-creativa un’altra iniziativa sicuramente gradita al pubblico, ovvero: la partecipazione dei bambini residenti a Ternate e limitrofi come espositori. Premieremo le tre creazioni più belle. Ovviamente le creazioni devono essere costruite interamente con Mattoncini LEGO e non c’è un limite di tema e dimensioni: per l’allestimento è necessario presentarsi entro le ore 14 di sabato 7 settembre 2024.

Vuoi partecipare anche tu? Registrati compilando il modulo a questo link (l’organizzazione non è responsabile di danni o smarrimenti delle opere partecipanti). Per info WhatApp 3738335031 o trinatenova@libero.it. La premiazione direttamente in loco domenica 8 settembre 2024. Biglietto: gratuito. Sarà un evento dove “i grandi torneranno bambini e i bambini diventeranno grandi protagonisti”. Informazioni, orari disponibili sulla pagina Facebook dell’associazione Fotografia Costruttiva e sul sito www.fotografiacostruttiva.com/ternate-bricks/