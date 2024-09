A Caronno Varesino una domenica con i Giochi di ruolo

Domenica 15 settembre dalle ore 14.30 diversi Master giungeranno in Oratorio per far vivere ai ragazzi fantastici giochi di ruolo

All’interno della Festa di Comunità di Caronno Varesino e Travaino un nuovo e coinvolgente evento intratterrà bambini e ragazzi all’insegna dell’avventura, dell’azione e della magia!

Domenica 15 settembre dalle ore 14.30 diversi Master giungeranno in Oratorio per far vivere ai ragazzi fantastici giochi di ruolo (gdr).

Ma cos’è un gdr?

E’ un gioco dove i giocatori assumono il ruolo di un personaggio e tramite la conversazione e lo scambio creano uno spazio immaginato, dove avvengono fatti ed eventi , in un’ambientazione narrativa che può ispirarsi a mondi fantasy e oltre!

Per partecipare bisogna iscriversi cliccando il qrcode sulla locandina o cliccando su questo link: https://www.eventbrite.com/e/area-gdr-gdt-festa-della-comunita-tickets-997432707077

Durante la giornata sarà aperto lo stand gastronomico, il bar e il pozzo delle sorprese. Sarà attivo anche “Happy bike”, un simpatico circuito dove poter girare con la propria biciletta. Entrata libera.