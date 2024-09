A Saronno arriva il Park(ing) Day, una giornata da vivere senza auto nella zona del ex Seminario

Nel fine settimana torna a Saronno il Park(ing) Day, terza edizione di un’iniziativa organizzata dal Comune che per una giornata prova a far vivere spazi abitualmente occupati dalle auto in modo diverso, permettendo a cittadini di riappropriarsi di un pezzetto di città.

Per l’occasione sabato 21 settembre, nell’ambito delle iniziative promosse nella Settimana della Mobilità Sostenibile, 11 stalli di sosta di via Monsignor Castelli (di fronte al parco ex Seminario) si “spoglieranno” dalla loro funzione tradizionale e ospiteranno giochi, sport, musica, intrattenimento, iniziative green, tutto all’insegna della creatività.

Durante la giornata, l’area sarà resa pedonale.