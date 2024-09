A Saronno il Torneo di minigolf del Lions Club che aiuta il centro di Limbiate per i cani guida per ciechi

Una domenica pomeriggio giocando a minigolf all’insegna del divertimento e della solidarietà. La proposta è del Lions Club Insubria, che per domenica 15 settembre organizza un torneo benefico, il cui ricavato sarà destinato al Centro cani guida dei Lions di Limbiate, una realtà che da anni si impegna a donare autonomia e libertà a persone non vedenti, grazie all’addestramento di cani guida.

Il torneo è aperto a grandi e bambini e avrà inizio alle 15 al Minigoldf di via Ungaretti 49.

«Non importa se siete esperti golfisti o se è la vostra prima volta, l’importante è partecipare e divertirsi – dicono gli organizzatori – Perché oltre a godersi una giornata di sport e relax, i partecipanti avranno l’opportunità di contribuire a una causa importante. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questo pomeriggio speciale, dove la vera vittoria sarà il contributo che daremo insieme a chi ha più bisogno».

Il costo dell’iscrizione è di 10 euro per i bambini e 20 euro per gli adulti, e comprende un aperitivo per tutti i partecipanti (per i bambini la merenda) al termine della gara.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 347 0405879