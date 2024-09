A Tradate arriva Retrocomputing, computer d’epoca e rarità per gli appassionati di informatica

Domenica 15 settembre a Villa Truffini l’edizione 2024 di Varese Retrocomputing, una vera e propria festa per gli amanti della storia dell’informatica. Ingresso gratuito

L’edizione 2024 del Varese Retrocomputing, si terrà domenica 15 settembre dalle 10 alle 17 a Tradate, negli spazi di Villa Truffini.

Ideata e organizzata da Amedeo Valoroso, Varese Retrocomputing rappresenta un evento imperdibile per tutti gli appassionati di storia dell’informatica. Sarà infatti un’occasione unica per esplorare il mondo dei computer d’epoca e immergersi in racconti affascinanti che ripercorreranno le tappe fondamentali dell’evoluzione tecnologica.

Qui la locandina dell’evento