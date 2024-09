Abbandona rifiuti al parchetto di Morazzone: scatta la denuncia per una donna

È ormai guerra aperta a chi abbandona i rifiuti, in tutti i paesi della provincia.

Dopo il recente episodio a Gazzada Schianno, dove la polizia locale ha identificato e multato un uomo senza regolare residenza che aveva abbandonato diversi sacchi di rifiuti, un nuovo caso si è verificato nel comune di Morazzone.

Grazie all’installazione di telecamere in punti strategici, un’altra persona è stata individuata mentre, con apparente indifferenza, si accingeva a depositare un sacchetto di spazzatura al margine del parco di via Leonardo da Vinci.

Il sindaco di Morazzone, Maurizio Mazzucchelli, ha commentato con durezza l’accaduto: “Un gesto inqualificabile, privo di qualsiasi senso civico e di rispetto per l’ambiente, la comunità e tutti coloro che usufruiscono degli spazi pubblici. Ogni giorno si parla di rispetto per l’ambiente, eppure ci ritroviamo a fare i conti con persone che ignorano deliberatamente questi valori.”

Mazzucchelli ha sottolineato come l’educazione ambientale sia sempre più centrale nel dibattito pubblico e nelle campagne di sensibilizzazione, ma l’abbandono volontario di rifiuti rimane una piaga. “Non ci sono scusanti per chi decide di lasciare un sacchetto di indifferenziata in un’area pubblica, in particolare in un luogo appena ammodernato e frequentato dalle famiglie.”

Le autorità locali hanno già identificato la persona responsabile dell’episodio, “un’insospettabile” e procederanno con le azioni necessarie.