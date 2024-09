Alla Supsi di Mendrisio una conferenza sull’Arte Urbana: protagonisti Ravo e lo storico che collabora con il Louvre

Il prossimo 1 ottobre 2024, nella sede del Dipartimento Ambiente Costruzioni e Design della SUPSI di Mendrisio, si terrà una conferenza sull’arte urbana con la partecipazione di Cyrille Gouyette, storico dell’arte e collaboratore del Louvre, e Andrea Ravo Mattoni, street artist varesino.

La conferenza, dal titolo “Arte Urbana versus Pubblicità“, organizzata dall’Ordine degli Architetti della provincia di Varese, si terrà presso il Dipartimento Ambiente Costruzioni e Design della SUPSI a Mendrisio, Svizzera, il primo ottobre dalle 15 alle 17.30.

L’incontro si aprirà con i saluti di Enrico Rossi, responsabile della formazione continua, e di Elena Brusa Pasqué, presidente dell’Ordine degli Architetti di Varese. La conferenza esaminerà l’evoluzione dell’arte urbana, considerata oggi una forma d’arte colta e democratica, in dialogo con la pubblicità che ha dominato gli spazi urbani sin dalla fine del XIX secolo. Gouyette esplorerà come gli artisti di strada abbiano trasformato questo linguaggio visivo, superando le immagini commerciali per creare opere destinate a spazi pubblici e museali.

Il programma prevede, prima dell’incontro, anche una visita guidata al nuovo campus SUPSI di Mendrisio. La partecipazione consente agli architetti di ottenere 2 crediti formativi.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile consultare questo link.