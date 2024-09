Arriva la Sanremese: il Varese cerca un’altra gioia al “Franco Ossola”

Un altro appuntamento al “Franco Ossola” per il Varese che abbraccerà nuovamente il pubblico amico dopo le grandi – e positive – emozioni dell’ultima gara di campionato contro l’Imperia, vinta 4-3 con un rigore all’ultimo respiro. L’avversario di turno (sabato 28 settembre ore 15.00) sarà un’altra ligure, la Sanremese, che si presenta a Masnago guidata in difesa dal grande ex Mattia Monticone.

Non c’è tempo per i sentimentalismi: il biancorossi vogliono proseguire la corsa e contro i matuziani proveranno a infilare altri tre punti in tasca. Mister Roberto Floris anticipa i temi di quella che sarà la gara: «Quando si prende gol bisogna lavorare per evitare che ricapiti: la soglia di attenzione deve crescere, anche se nelle ultime cinque gare abbiamo dovuto cambiare difesa. Ho un gruppo di ragazzi intelligenti che si sono sacrificati anche in ruoli non propri, speriamo di recuperare al più presto Ropolo ma sono fiducioso che gli undici chiamati in campo daranno il massimo. La cosa positiva è che nonostante tutto stiamo facendo risultati e questo è segno di carattere. La Sanremese è una squadra di alta qualità, una delle big di questo campionato da sempre, sono molto bravi ad aggredire. Sarà una partita complicata, più di quella contro l’Imperia che ci siamo complicati».

L’allenatore biancorosso spende qualche parola sul cattivo stato del terreno di gioco dello stadio varesino: «Abbiamo una squadra di grande qualità che purtroppo su questo terreno non riesce a esprimere, bisogna cercare di fare uno sforzo tutti perché questo è un progetto importante. La proprietà sta facendo uno sforzo e sicuramente una mano dal punto di vista del campo ci servirebbe e anche in maniera importante perché ci condiziona tanto. Ci sono squadre che hanno più nelle corde la partita sporca e questo potrebbe penalizzarci. Sarebbe bello vederlo in condizioni meno pietose di come è adesso».

