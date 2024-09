Boschi troppo secchi, i funghi si fanno aspettare

Nel Varesotto e Verbano la stagione dei funghi sembra ritardare rispetto agli anni passati: boschi troppo secchi ma non per i “matti”.

Nei boschi della nostra provincia e dei dintorni, sembra che sia ancora troppo poco umido per favorire la crescita di funghi, o almeno per quelli graditi dall’uomo.

Sui Monti di Castelvecchio nell’alto Varesotto si è registrato, così come nel Verbano, un piccolo risveglio del bosco ma solo per i cosiddetti funghi “matti” (velenosi).

Per chiunque dovesse imbattersi in funghi dei quali non si è certi della commestibilità, può rivolgersi all’ispettorato micologico messo a disposizione gratuitamente dell’ATS e presso lo sportello micologico attivato annualmente dalla Comunità Montana Valli del Verbano.

Il servizio di sportello micologico fornisce anche le informazioni sulle corrette modalità di consumo e conservazione dei funghi.

Ecco alcune sedi nella nostra zona:

Varese – via O. Rossi 9 – padiglione Tanzi – Tel. 0332 277111 – Lun e ven dalle 11 alle 12,30

Gallarate – via Leonardo Da Vinci 1 – Tel 0331 709977 – Lun e giov dalle 11 alle 12,30 – Mercoledì dalle 14 alle 15

Legnano – Via G. Savonarola 3 – Tel. 0331 925 671/650 – Lun 14:00/16:00 – Gio 14:00/16:00

Anche nella zona meridionale della Svizzera la situazione è la medesima: è stata rimandata al 15 settembre la mostra micologica a San Bernardino a causa delle condizioni climatiche e del terreno, attualmente troppo secchi, che hanno limitato la presenza di funghi. La pioggia prevista nei prossimi giorni sarà sicuramente favorevole agli appassionati di funghi

Nonostante la stagione che sembra ritardare, a Cunardo è tutto pronto per la Festa del fungo: si terrà da venerdì 6 a domenica 8 settembre, e si potranno gustare piatti a base di funghi porcini freschi.