Chiosco, ex Polveriera e rotte di Malpensa: il sindaco di Taino fa il punto dei primi 100 giorni

Dalle associazioni alla comunità energetica, dai lavori pubblici ai servizi: il sindaco di Taino, Stefano Ghiringhelli, con una lunga lettera ai cittadini (qui per leggere tutto il documento) fa il punto dei progetti avviati a distanza di 100 giorni dalla sua rielezione.

Un report che tocca diversi aspetti, dalle poste di bilancio al problema delle nuove rotte di Malpensa (per il quale, ricorda “è stato avviato uno studio specifico per analizzare l’impatto delle rotte sui vari Comuni dell’area e sono iniziate misurazioni del rumore per creare una mappa oggettiva dell’impatto acustico”).

Nel documento Ghiringelli comunica inoltre che “al Parco di Taino, è prevista entro fine anno la riapertura del cantiere per ultimare la costruzione del chiosco interrotta in precedenza” e “il Teatro Dell’Olmo sarà interamente agibile entro la fine di ottobre, restituendo alla comunità uno spazio fondamentale per attività culturali e sociali. La Pubblica Amministrazione di Taino, in occasione della riapertura del Teatro, sta finalizzando un ricco programma di eventi”.

“Sul fronte della manutenzione urbana – prosegue il sindaco – sono stati fatti passi avanti. Abbiamo avviato diversi interventi di miglioramento, tra cui la bonifica del tratto del Riale che fiancheggia lo storico lavatoio di Cheglio e la riparazione del tetto, ora arricchito con nuove luci che garantiscono maggiore sicurezza e visibilità all’area. È stata completata anche la mappatura della segnaletica stradale e la sostituzione di alcuni cartelli è già stata effettuata. Per quanto riguarda il cimitero è stata completata la manutenzione straordinaria: il tetto e il plafone delle colombaie lato nord sono stati ristrutturati, restituendo al sito un aspetto rinnovato. Anche la ristrutturazione della facciata e del tetto del Palazzo Comunale sono terminati proprio in questi giorni. Inoltre, è in corso la costruzione di un nuovo magazzino per gli operatori ecologici, situato dietro il Comune”.

Nella lettera sono poi citati alcuni progetti dedicati ai giovani come la collaborazione con la Cooperativa Sociale Boscoverde Onlus per il centro estivo e la parrocchia per le attività coordinate dall’oratorio. Sul fronte del turismo, “sta prendendo forma il primo progetto che coinvolge l’intero tessuto urbano denominato “I Percorsi di Taino”: un’iniziativa che mira a valorizzare il turismo e le espressioni artistiche tipiche del nostro paese, attraverso un itinerario dedicato alle opere realizzate negli anni dagli artisti e artigiani locali. È stato creato un sito web che consentirà di individuare le varie tappe del percorso, offrendo descrizioni in formato audio e testo ai visitatori”.

“Sono proseguite – aggiunge le interlocuzioni con la Soprintendenza per recepire compiutamente le indicazioni prescrittive all’interno dell’avanprogetto (Master Plan) che accompagnerà il prossimo Bando di Concessione dell’area della Ex Polveriera. Le imprese interessate alla partecipazione al Bando saranno invitate a presentare i loro progetti preliminari, che saranno sottoposti alla valutazione di una Commissione di esperti che avrà il compito di selezionare quello da realizzare, tenuto conto anche della struttura di Project Financing proposta. Successivamente il Comune metterà a gara la realizzazione del progetto scelto. Ove l’impresa assegnataria non risultasse essere la proponente del progetto validato, quest’ultima sarà indennizzata dei costi di progettazione a spese dell’impresa assegnataria. Questa fase istruttoria prevediamo possa essere conclusa entro il 2025″.

