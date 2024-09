Cinque incontri per conoscere l’adolescenza grazie all’associazione Lilliput APS

L’Associazione Lilliput APS, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, organizza una serie di incontri online intitolata “Oltre la porta… Un giovane“.

Si tratta di cinque dirette Zoom, aperte a genitori, famiglie, educatori, insegnanti e professionisti, che si terranno alle ore 21:00 a partire dal 1° ottobre 2024.

Gli incontri affronteranno tematiche legate all’adolescenza, con la partecipazione di esperti psicologi e psicoterapeuti. La partecipazione è gratuita.

Programma degli incontri:

1 ottobre 2024: La complessità del crescere: l’adolescenza tra presente e futuro.

Relatore: Dott. Riccardo Calandra, psicoterapeuta.

12 novembre 2024: Rifugi virtuali: rischi e opportunità tra mondo digitale e videogiochi.

Relatori: Dott.ssa Alessandra Locati, psicoterapeuta e Dott. Luca Barbieri, psicologo.

3 dicembre 2024: La dipendenza in adolescenza tra desiderio e abuso.

Relatore: Dott.ssa Greta Tovaglieri, psicoterapeuta.

4 febbraio 2025: Il fenomeno delle baby gang: violenza e senso di appartenenza.

Relatore: Dott. Luca Barbieri, psicologo.

4 marzo 2025: Il ritiro sociale nell’adolescenza e nella giovane età adulta.

Relatore: Dott. Tommaso Tunesi, psicologo.

Gli incontri rappresentano un’opportunità per esplorare in profondità le sfide e le difficoltà che i giovani affrontano nella società odierna, fornendo spunti di riflessione e strumenti utili per chiunque si trovi a contatto con adolescenti.

Per partecipare, è necessario iscriversi inviando una e-mail all’indirizzo lilliput.bustoarsizio@gmail.com.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Lilliput APS al numero 351 3393253 o visitare il loro sito web all’indirizzo www.lilliputaps.it.