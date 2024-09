“Coda” ai banchi, debutta bene il mercato contadino a Cajello

Debutta bene il mercato contadino a Cajello, allestito per la prima volta giovedì 19 settembre: per tutta la mattina c’è stato passaggio di clienti ai tre banchi allestiti in piazza Diaz.

«È andata ben oltre le migliori aspettative», dicono alle 11 del mattino all’azienda agricola Cascina Nazé, che viene da Laveno e propone “uova felici” (da allevamenti a terra), cipolle, confetture.

I banchi sono tutti di aziende agricole del Varesotto, che aderiscono alla rete di Terra&Mani, l’associazione che è stata selezionata per gestire il mercato rionale di Cajello e che già organizza il mercato contadino della quarta del mese in piazza a Gallarate. «Le persone hanno imparato nel tempo a riconoscere la qualità che si trova nella vendita diretta dai produttori», spiegano.

Accanto a Cascina Nazé c’è il banco dell’azienda agricola Arnoldi di Taleggio, proprio il paese che dà il nome al formaggio tipico della Bergamasca. Il banco propone appunto formaggi, ma anche insaccati naturali e ravioli freschi.

Già a metà mattina i tre banchi erano semivuoti, avendo venduto già molto di quanto portato per questo “debutto” a Cajello.

La vendita diretta fa rima con stagionalità dei prodotti e lo si vede bene al banco delle Fattorie Longone di Somma Lombardo, che propone le zucche in diverse varietà buone per vari usi. «Da settimana prossima avremo tutta la gamma di frutta e verdura» dice il titolare Cristiano Longone.

Appuntamento dunque al prossimo giovedì, dove forse si vedrà se il buon afflusso è legato alla curiosità del primo giorno o se invece l’acquisto diretto dal contadino entrerà nelle abitudini dei residenti.