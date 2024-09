Con Animatica Saronno nel weekend diventa la città dei cortometraggi d’animazione

Saronno “capitale” dei cortometraggi d’animazione: torna il festival Animatica, alla seconda edizione, organizzato dall’associazione IlTassello e dedicato interamente ai cortometraggi di animazione. Con proiezioni, laboratori e altre attività in programma quest’anno nel Cortile della Biblioteca – Cortile di Casa Morandi, in viale Santuario 2 (l’illustrazione della grafica ufficiale di Animatica è di Francesco Pirini).

I cortometraggi in gara sono film e progetti di animazione, di durata massima 20 minuti, ideati da autori emergenti giovani e indipendenti provenienti da tutto il mondo: durante l’evento ci sarà la possibilità di discutere e commentare le visioni assieme agli artisti che li hanno creati, che saranno presenti.

Saranno proiettate visioni adatte ad un pubblico adulto ma anche per i più piccoli: in caso di contenuti sensibili saranno segnalati all’inizio del corto così da non urtare la sensibilità di nessuno.

L’ingresso è gratuito, chi vuole partecipare potrà segnalare la propria presenza e prenotarsi a quest0 link Eventbrite. Ci saranno anche stand per mangiare e bere insieme.

Il pubblico sarà anche il giudice della gara, che mette in palio per il vincitore un monte premi di 700 euro.

Il programma completo di Animatica 2024

Venerdì 6 settembre

20:00 – Apertura cancelli

21:00 – Inizio proiezioni dei corti in gara provenienti da tutto il mondo

23:30 – Votazioni da parte del pubblico

Sabato 7 settembre

16:30 – Apertura cancelli e inizio del mercatino di illustrazione (durante tutta la giornata)

16:30 – Laboratorio di stop motion con Cotolette Cartoon (su prenotazione, qui)

17:30 – Laboratorio “Scrivere con la luce” con About a Film (prenotazione consigliata, qui)

19:30 – Proiezioni dei cortometraggi di animazione selezionati come special mention, con momenti di dibattito e incontri con registi e animatorə.

22:30 – Premiazione del corto vincitore e relativa proiezione.

23:00 – Sonorizzazione dal vivo di un corto di animazione a cura di Matteo Serenelli, Dario Magri, Paolo Botta e Fabio Malizia.