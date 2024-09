“Con i guanti bianchi”, a Malnate la presentazione del nuovo romanzo di Giosué Romano

Per chi ama i buoni libri e la buona lettura, l’appuntamento previsto per giovedì 3 ottobre alle ore 20 e 30, nell’Aula Magna della scuola media di Malnate, è da non perdere. Giosué Romano presenterà il nuovo romanzo dal titolo “Con i guanti bianchi“, pubblicato da Guida Editori. Per lo stesso editore, ha pubblicato il romanzo in versi “Esposito Angelina” (Una storia popolare).

Giosuè Romano è nato a Scafati, cittadina in provincia di Salerno. Dopo la maturità scientifica, si è laureato in Filosofia all‘Università Federico II di Napoli e da moltissimi anni vive a Malnate in provincia di Varese. Insegnante per vocazione e passione ha trasmesso l’amore per la letteratura italiana e la storia a tante generazioni di studenti. Nel 1993 ha fondato insieme alla moglie e a un gruppo di amici, l’associazione teatrale “I tra-ballanti” di cui è autore e regista. Nel 2009 ha pubblicato “Pulecenella e altre storie. Il teatro di Giosuè Romano” per Arterigere-Chiarotto Editore.

LA STORIA

Domenico Pisacane, detto Mimì, classe 1890 colpito da ictus nel 1974, giace a letto. “Inerte come un pezzo di legno” conserva le facoltà mentali: sente e percepisce ciò che gli sta intorno. Attraverso i personaggi che si recano a fargli visita, avvolge e svolge il filo della sua vita. La vicenda ambientata a Sarraste, paese sulle rive del fiume Sarno, abbraccia un arco di tempo che va dal 1908 al 1925 con frequenti ed opportuni salti temporali. Discendente di Carlo Pisacane, lui e la sua famiglia si sentono eredi della tradizione mazziniano-garibaldina risorgimentale e in questa ottica filtrano gli avvenimenti di inizio ’900: dai fremiti del Nuovo Secolo, alla Grande Guerra, all’avvento del Ventennio fascista. È un romanzo che vede protagonista il mondo contadino, il rapporto con la terra, la sua cultura, le sue credenze religiose, la sua magia.

