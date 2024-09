Divertimento e benessere, a Saronno una nuova edizione di “Sport al Centro”

L’Amministrazione comunale di Saronno propone anche quest’anno “Sport al Centro”, una giornata di sport e benessere per tutti. L’appuntamento è per domenica 15 settembre.

Dalle 15 alle 18,30 il centro cittadino ospiterà oltre 30 associazioni sportive dilettantistiche saronnesi, che allestiranno i loro stand e gazebo con attrezzature sportive e ludiche, trasformando le strade in veri e propri campi da gioco. Negli stand i visitatori potranno inoltre trovare materiale informativo sulle attività, gli orari e sedi delle varie associazioni sportive.

La manifestazione si estenderà da Villa Gianetti a corso Italia, coinvolgerà anche piazza Volontari del Sangue, piazza De Gasperi, piazzetta Schuster, fino a

piazza Indipendenza e via Portici, offrendo esibizioni, informazioni e attività per far giocare i partecipanti.

Tutte le attività proposte sono aperte a tutti e a partecipazione gratuita. Chi vorrà potrà ritirare il passaporto dello sportivo, farselo timbrare nei vari stand che visiterà e infine ritirare un gadget dell’evento al punto informazioni dell’Ufficio Sport nel giardino di Villa Gianetti.