Finanza & Sostenibilità: un incontro al Campus Tecnologico di Elmec a Brunello

Un evento di grande rilevanza per il territorio sulle sfide e le opportunità per l’impresa si terrà mercoledì 25 settembre. Ecco come iscriversi

Le sfide della transizione ecologica non sono mai state così urgenti e il mondo delle imprese non può più permettersi di ignorarle.

È in questo contesto che nasce “Finanza & Sostenibilità: sfide e opportunità per l’impresa”, un evento di grande rilevanza per il territorio, che si terrà mercoledì 25 settembre alle ore 16:30 presso il Campus Tecnologico Elmec, in via Pret 1 a Brunello.

Questo incontro, organizzato per esplorare l’integrazione tra modelli di business innovativi e sostenibilità, vedrà la partecipazione di esperti di primo piano del settore. Durante l’evento, i relatori affronteranno le problematiche finanziarie legate alla transizione ecologica e discuteranno di come le aziende possano trasformare queste sfide in vantaggi competitivi concreti.

Un’agenda ricca e stimolante

L’evento prenderà il via alle 16:30 con un momento di accoglienza e Welcome Coffee, per poi proseguire con uno Study Tour del Campus Elmec che offrirà ai partecipanti l’opportunità di scoprire nuove tecnologie come l’additive manufacturing e le iniziative realizzate dall’azienda in ambito “sostenibilità”.

Dopo i saluti di benvenuto, che avranno luogo alle 18:00, il clou della giornata sarà la Tavola Rotonda prevista per le 18:30. Qui, figure di spicco come Fabrizio V. Ceriotti, Presidente Sezione ANDAF Lombardia e Marco Crespi, Responsabile dell’Area Finanza e Credito di Confindustria Varese, discuteranno delle nuove strategie finanziarie per l’impresa.

Tra i relatori anche Stefania Carraro, Senior Lecturer di Corporate Sustainability in SDA Bocconi, che porterà una visione accademica e teorica, mentre Lara Botta, Vice Presidente Botta EcoPackaging, offrirà una prospettiva pratica sulla trasformazione dei processi aziendali in ottica di riduzione dell’impatto ambientale.

L’evento, moderato da Silvana Toppi, Group Head of Digital Administration Finance & Control A2A, si concluderà con un aperitivo di networking dove sarà possibile discutere e confrontarsi in un contesto più informale.

Un evento per chi guarda al futuro

Questo appuntamento è una straordinaria occasione per imprenditori, direttori amministrativi e finanziari e professionisti del territorio, che vogliono approfondire le strategie capaci di coniugare la crescita economica, con la responsabilità sociale e ambientale della propria impresa.

Un’opportunità unica per comprendere come trasformare la sostenibilità da semplice obbligo normativo, a leva competitiva per il futuro.

L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati e per partecipare, è necessario registrarsi a questo link