Il Comune di Varese offre corsi sportivi gratuiti ai nuclei familiari con ISEE fino a 20.000 euro

La giunta comunale di Varese, con l’approvazione del progetto “Sport per Tutti”, consente ai nuclei famigliari con un ISEE fino a 20mila euro l’accesso gratuito ai corsi sportivi proposti dalle associazioni sportive aderenti.

In cambio, alle associazioni o società che partecipano all’iniziativa, verranno applicate riduzioni tariffarie rispetto alla tariffa standard di utilizzo degli impianti sportivi a loro concessi, in base al numero di quote gratuite messe a disposizione in favore di soggetti in disagio economico che parteciperanno alle attivi­tà offerte. Al progetto hanno aderito molte realtà sportive varesine con un nutrito ventaglio di discipline proposte. L’elenco in costante aggiornamento è qui.

Le famiglie interessate in possesso dei requisiti richiesti, potranno scegliere l’attività sportiva di proprio interesse ed inoltrare la domanda all’Ufficio Sport Comunale mediante la presentazione di apposita istanza scaricabile direttamente sul sito comunale.

«Sono già diverse le famiglie che hanno fatto domanda per lo Sport per Tutti – spiega l’assessore Stefano Malerba – l’iniziativa che prevede la gratuità per i nuclei famigliari che vogliono far praticare del sano sport ai propri figli. Con questo progetto vogliamo che lo sport sia davvero praticato da tutti a Varese e in particolare dalle nuove generazioni. Nessun bambino e bambina deve restare escluso. Ringrazio tutte le associazioni sportive che hanno già aderito all’iniziativa».