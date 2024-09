Il CPS di Tradate è ancora sotto l’Asst valle Olona: Regione non ha definito il passaggio alla Sette Laghi

Nuove critiche degli utenti del CPS ( Centro Psicosociale ) di Tradate che dipende ancora dall’Asst Valle Olona. La questione era già stata sollevata nella primavera scorsa quando la direzione aveva internalizzato il personale del centro diurno.

La protesta aveva evidenziato anche la particolarità di questa offerta territoriale che è non è stata toccata dalla riforma del 2015 e dalla riorganizzazione degli ospedali e dei servizi territoriali tra le due aziende ospedaliere del territorio. L’ospedale di Tradate è ormai da 9 anni dentro la rete della Sette Laghi ma non il centro psicosociale ( così come la neuropsichiatria infantile sia di Tradate sia di Sesto).

Le due Asst hanno completato l’iter burocratico per chiedere a Regione Lombardia di definire le nuove afferenze collegate al rivisitato assetto uscito dalla Riforma della sanità. Al momento, però, non ci sono anche segnali dell’atto normativo .

Gli utenti del CPS di piazza Salvo d’Acquisto rimangono sotto la Valle Olona con alcuni disagi: per le visite periodiche devono fare riferimento ai due CPS di Busto e di Saronno mentre potrebbero molto più comodamente fare riferimento al Galmarini o, al più, al Circolo di Varese.