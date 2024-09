Il primo Pink power padel day in provincia di Varese

Il padel femminile sbarca in provincia di Varese con un evento che celebra sport, solidarietà e inclusione. Il 1° Pink Power Padel Day, organizzato dal Movimento Padel Femminile (Mpf), vedrà la partecipazione di 30 coppie di giocatrici pronte a sfidarsi sui campi del circolo Wepadel di Gallarate.

Oltre alla competizione sportiva, la giornata sarà caratterizzata da un forte impegno sociale grazie alla raccolta fondi per Slafood Odv, in occasione della Giornata Nazionale SLA 2024.

L’iniziativa rappresenta una svolta per il padel femminile nella provincia, come ha sottolineato Patrizia Pedini, presidente del Movimento padel femminile (MPF): «Siamo orgogliosi di aver organizzato il primo evento in questa zona, frutto del lavoro delle nostre referenti Elena e Filomena. Il padel è un’opportunità straordinaria per promuovere valori di inclusione e solidarietà».

Il movimento, nato per dare voce alle donne appassionate di questo sport, è in forte crescita e sta guadagnando sempre più consensi in tutta Italia. Il circolo Wepadel, che ospita l’evento, ha accolto con entusiasmo la proposta. Luca Salis, rappresentante del circolo, ha commentato: «Abbiamo sempre dato grande attenzione al mondo del padel femminile. Il successo di questa iniziativa, che ha registrato un numero di richieste superiore alle aspettative, conferma che il movimento sta crescendo nella direzione giusta».

La giornata sarà un’occasione non solo per competere, ma anche per costruire una rete di donne unite dalla passione per il padel. Un aspetto fondamentale dell’evento sarà la sua dimensione benefica. Parte delle iscrizioni e dei ricavati delle attività collaterali saranno devoluti a Slafood Odv, un’associazione impegnata nella lotta alla Sla, una malattia neurodegenerativa.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per scoprire più da vicino i valori di uno sport che sta conquistando sempre più persone, mettendo al centro la solidarietà e la voglia di stare insieme.

Per informazioni, è possibile contattare il MPF all’indirizzo e-mail movimentopadelfemminile@gmail.com.