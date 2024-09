Il “quattro di coppia” della Canottieri Arolo ai Mondiali di coastal rowing

C’è anche una imbarcazione “targata” Canottieri Arolo tra quelle iscritte ai Mondiali di coastal rowing che stanno per prendere il via a Genova. Il coastal – lo spieghiamo rapidamente per chi non lo conosce – è una specialità emergente nel mondo del canottaggio, si disputa su bacini più “aperti” rispetto a quelli tradizionali e quindi con imbarcazioni più adatte ad affrontare le onde. Non a caso il centro principale del Varesotto per questa disciplina è sul Lago Maggiore, a Luino.

Nel capoluogo ligure – che è la Capitale Europea dello Sport 2024 – le gare di coastal avranno come base la spiaggia di San Nazaro, non lontano dal centro storico, e prenderanno il via venerdì 6 settembre con le prime regate della specialità endurance. In questo caso partecipano equipaggi “di club” e non quelli selezionati dalla federazioni nazionali. Più avanti nello stesso luogo si disputeranno anche le Finali Mondiali di beach sprint, altra disciplina inserita nel programma del canottaggio costale, particolarmente importante perché sarà inserita nel programma delle Olimpiadi 2028. In quel caso invece gli atleti rappresenteranno la propria nazione.

Nell’endurance ci sarà quindi anche una barca proveniente dalla sponda lombarda del Lago Maggiore. La Canottieri Arolo (la sede è nel comune di Leggiuno) schiera infatti il proprio quattro di coppia maschile formato dai gemelli Marco e Andrea Frigo, da Philipp Gautsch, Simone Mantegazza e dalla timoniera Martina Anelli. I gemelli Frigo hanno di recente partecipato al mondiale giovanile di St. Catharines in Canada e sono tra le due maggiori promesse del remo varesotto; Gautsch è nato a Cittiglio, si è avvicinato al canottaggio a Luino e ora è tesserato per il Cus Pavia così come il milanese Mantegazza.

Tra gli avversari dell’Arolo ci sarà anche un’altra imbarcazione del Lago Maggiore, quella iscritta dalla Canottieri Verbanese che schiera Alberto Malavasi, Saverio Bindella, Emanuele Ardizzoia, Edoardo Sottocornola insieme al timoniere Lorenzo Matera. Tra i nomi più importanti ci sono invece quelli della Canottieri Padova con i vari Martino Goretti, Giacomo Gentili (argento a Parigi 2024), Simone Martini e Pietro Willy Ruta.

In campo femminile una delle atlete più attese in casa Italia è senza dubbio Valentina Rodini, cremonese e medaglia d’oro a Tokyo insieme alla nostra Federica Cesarini. Se Rodini gareggerà nel coastal, la campionessa di Bardello sarà tra le protagoniste delle gare di beach sprint nel weekend successivo. Nelle gare di questo fine settimana ci sarà anche Aurora Spirito: la giovane di Caravate, tesserata per la Canottieri Gavirate, parteciperà al doppio femminile con i colori del Rowing Club Genovese insieme alla ligure Martina Fanfani.