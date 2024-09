Irca riapre le sue porte al Family day: a gallarate celebra i dipendenti e un anno di crescita

Irca Group, leader globale nella produzione di ingredienti alimentari di alta qualità, si prepara anche quest’anno ad ospitare in azienda a Gallarate il Family Day 2024. L’evento, dedicato ai dipendenti e alle loro famiglie, offre un’occasione unica per scoprire il dietro le quinte del lavoro, assaporare le nuove creazioni e celebrare un anno di successi.

Un anno di crescita e nuove acquisizioni

Il 2024 segna un’importante tappa nella storia di IRCA Group, caratterizzata da un eccellente risultato di crescita organica di tutti i marchi del Gruppo e dall’acquisizione della divisione Professional di Domori, iconico brand del cioccolato super-premium, noto per il suo utilizzo del pregiato cacao Criollo. Questa acquisizione si unisce a un portafoglio già composto da eccellenze come Dobla, Ravifruit e Cesarin, e arricchisce ulteriormente l’offerta di ingredienti di alta qualità.

Il cuore del Family Day

Protagonisti dell’evento saranno i Corporate Chef, che ogni giorno supportano i professionisti di pasticceria, gelateria e panificazione con idee innovative e soluzioni tecniche. Durante il Family Day, attraverso dimostrazioni esclusive e laboratori divertenti, grandi e piccini potranno scoprire le ultime tendenze dolci e salate. I più piccoli potranno diventare “piccoli chef” per un giorno, sperimentando con gli ingredienti e creando dolci capolavori, mentre gli adulti potranno degustare le specialità preparate dai nostri chef. E per concludere in bellezza, tutti potranno portare a casa il frutto del loro lavoro, contribuendo a ridurre gli sprechi alimentari.

Together for Positive Impact e la CioccoGelateria Sociale

Quest’anno Irca ha lanciato la strategia di sostenibilità “Together for Positive Impact”, che riflette l’impegno per un futuro più responsabile, identificando nella formazione una leva chiave per creare un impatto sociale positivo. Durante il Family Day sarà ospite in azienda il team della CioccoGelateria sociale, che aprirà entro la fine del 2024 nel centro di Tradate.

Il progetto è nato dalla collaborazione tra IRCA Group, la Cooperativa sociale San Carlo e il Maestro pasticcere Denis Buosi con l’obiettivo di promuovere l’inclusione lavorativa di giovani con disabilità o provenienti da contesti difficili, offrendo loro formazione e opportunità professionali.

Di recente, il team della San Carlo ha completato un modulo di formazione presso IRCA Academy, con focus sulle tecniche di gelateria base e introduzione al mondo del cioccolato. Le persone sono al centro della nostra strategia ESG e crediamo che tutti dovrebbero avere l’opportunità di imparare e diventare chef.

Al di là dei numeri e dei successi, il Family Day ci ricorda che ciò che rende IRCA speciale sono le persone. Un giorno dedicato a celebrare i nostri partner, dipendenti, le loro famiglie e amici. È un’occasione per condividere esperienze, celebrare i traguardi raggiunti insieme e guardare al futuro con entusiasmo e spirito di appartenenza.

Cos’è Irca

Irca Group è leader internazionale nei settori cioccolato, creme, frutta, pistacchi, decorazioni e altri ingredienti di alta qualità per il settore alimentare, e rifornisce i canali professionali in tutto il mondo. Il Gruppo, nato da un’azienda familiare fondata in Italia nel 1919, oggi distribuisce i propri prodotti in oltre 100 paesi e gestisce 21 stabilimenti di produzione in Europa, Stati Uniti e Vietnam. Oltre 2.000 dipendenti contribuiscono ogni anno al lancio sul mercato di prodotti innovativi in linea con le ultime tendenze del settore, fornendo un’ampia gamma di soluzioni uniche ai Clienti a livello globale attraverso i suoi marchi IRCA Since 1919, Dobla, JoyGelato, Ravifruit, Cesarin e Domori Professional. IRCA Group offre un impareggiabile approccio “one-stop shop”, per fornire ottime soluzioni per tutte le esigenze di ingredienti di alta qualità.