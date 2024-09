La Caronnese dà il via alla nuova stagione: “Pronti a crescere ancora”

La vittoria di domenica in Coppa Italia contro la Leon (leggi qui), è stato un ottimo preludio per la conferenza stampa di inizio stagione della Caronnese, che si è ritrovata allo stadio “Comunale” per spiegare, alla presenza di addetti ai lavori, amministrazione pubblica e della prima squadra, dei collaboratori e dei principali sponsor, ha raccontato tutte le attività sportive ed extra sportive in partenza per il 2024-2025.

La giornata non poteva che iniziare con il ricordo di Andrea Papaleo, collaboratore della società recentemente scomparso (leggi qui). E a farlo è stato il presidente Egidio Terenziani, che ha poi parlato del lavoro svolto nel primo anno da dirigente rossoblù: «È passato un anno dal nostro ingresso nella Caronnese e possiamo dire che è stato un anno in cui abbiamo lavorato tanto. In questi mesi abbiamo provato a capire come sfruttare le opportunità, come gestire le criticità, come risolvere i problemi e pensiamo di essere migliorati. Abbiamo fatto delle correzioni in corsa e ora siamo una società sempre più in salute, con tanta voglia di fare, pronti per partire “lancia in resta” e porre le basi per un’annata da protagonisti. Il lavoro in team, in campo e anche fuori, è il valore aggiunto della nostra Caronnese e siamo orgogliosi di quanto abbiamo già fatto finora. Il merito è di tutti e soprattutto dei miei collaboratori più stretti che fanno parte del Cda della Caronnese, senza i quali non saremmo qui a raccontarvi la nostra attività. Siamo pronti per una nuova stagione, siamo gasatissimi e vi racconteremo tante novità ma tutto questo non potremmo farlo senza i nostri sponsor, gli storici che ringrazio per la resilienza e i nuovi che hanno sposato la nostra causa con grande vigore».

Emiliano Nitti, Direttore Generale e Sportivo S.C. Caronnese: «La Prima squadra riparte con slancio: rispetto alla scorsa stagione abbiamo avuto più tempo per riflettere e preparare al meglio la rosa insieme allo staff tecnico: per quanto riguarda la prima squadra, partiamo dall’allenatore: Michele Ferri ha guidato la squadra nelle ultime partite della scorsa stagione e in quelle settimane ci ha fatto capire di che pasta sia fatto: nonostante le sue esperienze in Serie A ci ha impressionato per umiltà e voglia di mettersi in gioco, è stato riconosciuto dal gruppo sin da subito come un punto di riferimento e i giocatori hanno riposto in lui grande fiducia. Riguardo alla squadra partiamo da Federico Corno, il nostro capitano, che ha scelto di restare ancora con noi come bandiera rossoblù. Federico è un vero e proprio punto di riferimento anche per i più giovani che vedono in lui l’essenza del capitano. Per quanto riguarda il resto della squadra abbiamo lavorato alacremente su ogni singolo reparto e trovato i talenti più giusti che hanno abbracciato il progetto Caronnese con grande entusiasmo. Siamo pronti e non vediamo l’ora di cominciare. Gli obiettivi li abbiamo e sono molto chiari: vogliamo fare bene in Eccellenza e vogliamo decisamente migliorare il risultato dello scorso anno mentre con la Juniores vogliamo riscattare l’opaco campionato della scorsa stagione. Ci tengo infine a sottolineare che siamo molto orgogliosi di aver iniziato un’importante partnership con il Como. Le due squadre principali del vivaio del Como giocheranno i rispettivi campionati di categoria proprio qui al Comunale: per la Caronnese questa collaborazione è sicuramente un motivo di crescita, ma per Caronno Pertusella è anche l’occasione di poter vedere da vicino le giovanili dei più importanti club italiani che giocheranno sul nostro sintetico».

Michele Ferri, allenatore della prima squadra: «Per me è un onore aver incassato la fiducia della società per questa stagione, vuol dire che hanno apprezzato il mio lavoro dello scorso anno. Abbiamo vissuto una preparazione fisica impegnativa agli ordini di tutto il nostro staff tecnico, siamo pronti per iniziare e io non vedo l’ora di affrontare la prima stagione intera da tecnico della prima squadra. La rosa è importante: i ragazzi sono molto uniti e hanno tanta voglia di fare. Sono sicuro che faremo vedere di che pasta siamo fatti e contiamo di raggiungere gli obiettivi fissati dalla proprietà».

Federico Corno, capitano rossoblù: «Sono qui da tanti anni e ho vissuto tante stagioni, una diversa dall’altra, ma quello che rimane è l’amore per questi colori. Io e gli altri compagni più di esperienza abbiamo fatto fronte comune in questi mesi lavorando in staff ove possibile con l’avvocato Nitti nella formazione della squadra: è stato un modo per responsabilizzarci ulteriormente e questo l’abbiamo apprezzato tantissimo, non capita spesso nel nostro ambiente. Faremo da chiocce per i più giovani e vogliamo essere per loro un esempio. Daremo tutto per far contenti i tifosi e tutta Caronno».