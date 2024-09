Le medie di Gavirate diventano un’opera grazie alla street art di Ravo

Di capolavoro in capolavoro. Dopo il “Il bacio di Romeo e Giulietta” composto nel 2019 a Gavirate, la città dei brutti e buoni in questi giorni viene arricchita da un’altra opera realizzata dallo street artist Andrea Ravo Mattoni. L’artista sta lavorando al dipinto sulla facciata della sulla secondaria di primo grado Giosuè Carducci di via Gerli Arioli.

Si tratta di una figura femminile che si staglia verso il cielo e che sta prendendo forma. E a breve i colori e le figure di questo componimento artistico la renderanno una vera e propria opera da ammirare.

Un passaggio che arricchirà culturalmente quanti passeranno di lì. Un meccanismo contagioso che viene alimentato dalla curiosità per le opere realizzate; dipinti che, come la “Cattura di Cristo” di Caravaggio riprodotta in viale Belforte a Varese, pietra miliare dell’artista, rappresentano passaggi obbligati che dall’occhio corrono alla continua ricerca dei particolari da affrontare per addentrarsi nel dipinto, sull’autore, e nella temperie in cui venne realizzata l’opera.

Così un processo culturale riempie gli spazi pubblici dei paesi, ma anche dei luoghi simbolo della vita civile, come accaduto di recente anche in tribunale, nel capoluogo prealpino, dove sono giù due i dipinti murali realizzati ed esposti, uno dei quali raffigura la vita di un personaggio iconico del passato.

E ora? Ora si dovrà solo attendere il completamento dell’opera, per disvelare il soggetto, e ammirarlo. (Foto Gianni Beretta, particolare)