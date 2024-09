Nasce ad Angera il Club della mongolfiera, un weekend per conoscerlo

Nasce ad Angera il Club della mongolfiera. Sabato 7 e domenica 8 settembre, sul pratone di Angera, saranno presenti due mongolfiere e lo stand del nuovo club, al quale ci si potrà iscrivere ed iniziare la procedura per diventare membri dell’equipaggio e poter volare in mongolfiera. L’obiettivo è quello di rendere le mongolfiere una presenza ricorrente ad Angera. L’evento è organizzato da Hot Air Ballon Club, Idrovolo e Comune ed è uno degli eventi che rientra nel Settembre Angerese.

Questo è il primo passo per la replica dello spettacolo del 2022 previsto per settembre 2025. Il 7 e l’8 settembre si potrà inoltre ammirare una nuova mongolfiera specializzata per il trasporto disabili. Nei due pomeriggi sarà possibile, per i passeggeri con disabilità e loro accompagnatori, provare i voli vincolati.

Per partecipare al volo vincolato: https://forms.gle/K9gpqTA9zhGf7YTQ7.

Per informazioni: angerabaloonclub@gmail.com