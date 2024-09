Nuovo medico di base per Angera, Taino e Ranco

Il nuovo medico di base, la dottoressa Valentina Marzo, inizierà la sua attività a partire dal 1 ottobre nel Distretto di Sesto Calende, che comprende i comuni di Angera, Ranco e Taino.

L’ambulatorio sarà operativo ad Angera, in piazza Parrocchiale 8 e a Taino in via Europa 11. L’arrivo del nuovo medico era stato annunciato nelle scorse settimane a supporto della chiusura di un altro ambulatorio, quello del dottor Franco Baranzini, in pensione dal 30 agosto. Il comune di Taino ha comunicato inoltre che gli assistiti della dottoressa Bahbouth saranno trasferiti automaticamente per garantire la continuità del servizio.