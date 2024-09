“Orditi”, quattro artisti e l’opera di Ico Parisi al Castello Baradello di Como

Si inaugura sabato 14 settembre alle 18 al Castello Baradello di Como la mostra “Orditi – Ico al Baradello”

Quattro artisti – Paola Alborghetti, Eckehard Fuchs, Valerio Gaeti e Yari Miele – e l’opera del grande Ico Parisi si incontrano con la tradizione e l’abilità tessile comasca per dar vita a un connubio rappresentativo e significativo per il territorio, che trova la sua massima espressione nella sede espositiva scelta: la torre del Castello Baradello di Como, simbolo della città.

La mostra, che sarà visitabile fino al 3 novembre, è a cura di Colombo Industrie Tessili e Slow Moon Art, in collaborazione con Slow Lake Como e Parco Regionale Spina Verde.

“Viviamo in un mondo piatto e ingobbito su ombelichi molto privati – si legge nella presentazione della mostra – Un mondo che ha deciso di autolimitarsi, specchiandosi a ogni ora del giorno e della notte sulla superficie traslucida – e solo in apparenza seducente – degli schermi digitali. Ma l’alternativa è sempre possibile. Specie se a dirigere l’orchestra sono passione creativa, inesaurita fantasia e voglia di lavorare in gruppo a un progetto comune. L’esempio viene da quattro artisti di varie generazioni, uniti da un’ideale sintonia e dalla comune attività in terra di Brianza, che intrecciano abilità e sguardi, tra passato e futuro, con la maestria di Colombo Industrie Tessili. Il risultato è un’ipotesi espositiva che in sintonia con l’etimo della parola “poesia”, dal greco poiein ossia fare, prende forma in un percorso a suo modo radicale e controcorrente. Ecco il senso del titolo condiviso: ordito come sviluppo coerente che intreccia onde longitudinali e trasversali, seguendo lo sviluppo della torre che lo contiene”.

Chi osserva è chiamato a partecipare, dato che il viaggio va inteso nel segno di quella estetica della ricezione i cui presupposti teorici – il ruolo decisivo della “comunità interpretante” – si devono allo studioso Hans Robert Jauss che nel saggio “Apologia dell’esperienza estetica”, individua appunto nel pubblico il terzo polo fondamentale perché un’opera e il suo autore possano trovare nel mondo un orizzonte di senso. Sono mostre come questa che invitano a concepire l’esperienza dell’arte come un dialogo che chiama sempre in causa la partecipazione attiva del fruitore.

Come arrivare – Il Castel Baradello è raggiungibile con bellissime e facili camminate da più punti della città di Como attraversando il Parco Regionale Spina Verde e la sua visita è un’esperienza indimenticabile, un’incredibile immersione nella storia, nella natura e nell’anima del territorio.

Punto di partenza consigliato: Piazza Camerlata, a 15-20 minuti di cammino (tragitto su sentiero).

Aperture e tour settimanali

• Sabato, domenica e festivi: apertura dalle 9.30 alle 18 (tour guidati ogni ora)

• Sabato sera: tour con partenza ore 21.30 da Piazza Camerlata (prenotazione obbligatoria)

• Martedì pomeriggio: tour con partenza ore 15.00 dal Broletto (prenotazione obbligatoria)

Su richiesta: aperture riservate, con tour personalizzati (info@slowlakecomo.com)

Biglietti

Ingresso al Castel Baradello solo con visita guidata. Accesso alla mostra incluso nel biglietto standard.

Costi: adulti €7, bambini 6-14 anni €5, fino a 5 anni gratuito, disabili con accompagnatore gratuito.

Convenzioni: adulti 5 euro per iscritti Fai e possessori del biglietto d’ingresso a Villa Carlotta, Villa Bernasconi e Ecoplanetario di Tradate.

Convenzione straordinaria: per tutto il periodo di allestimento della mostra, adulti 5 euro con biglietto d’ingresso alla Pinacoteca civica di Como dove sono esposte opere di Ico Parisi.

Pagamenti accettati: contanti, carte di credito e online (prenotazioni dal sito www.castelbaradello.com).

Siti web di riferimento: www.slowlakecomo.com e www.castelbaradello.com

Contatti Slow Lake Como: info@slowlakecomo.com – 375.8549221