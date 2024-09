Pole, podio e un pizzico di amaro nel weekend di Monza per Alessio Rovera

Dopo la “3 Ore di Monza”, a una sola gara dal termine del campionato, i giochi sono ancora aperti nella Endurance Cup del GT World Challenge Europe, la serie motoristica erede del vecchio “Blancpain” che rappresenta una delle maggiori competizioni di questo genere a livello internazionale. Giochi aperti grazie soprattutto al varesino Alessio Rovera e ai suoi compagni di squadra sulla Ferrari 296 numero 51 del team AF Corse-Francorchamps Motor che hanno concluso al terzo posto la prova sul tracciato brianzolo salendo così in seconda posizione nella classifica generale.

Galleria fotografica La “3 Ore di Monza” con Alessio Rovera 4 di 32

I tre ferraristi – con Rovera anche l’alessandrino Alessandro Pier Guidi e il franco-monegasco Vincent Abril – sono stati tra i maggiori protagonisti della gara: sabato hanno conquistato la pole position mentre domenica hanno comandato a lungo la corsa. A mancare è stato il successo assoluto a causa, soprattutto, delle safety car e dei regimi di FCY che hanno costretto le squadre a variare le strategie e che hanno spinto indietro la Ferrari costretta quindi alla risalita.

Rovera, che era stato inserito come pilota partente, ha fatto gara di testa: allo start ha mantenuto il comando della corsa e ha guadagnato subito un margine sugli inseguitori che lo ha messo al sicuro. La strada libera ha consentito al varesino di guadagnare una manciata di secondi di vantaggio e di consegnare la Ferrari ad Avril con circa 4″ sui principali rivali tra cui non c’erano i leader della Endurance Cup (Drudi-Sorensen-Thiim su Aston Martin) prima coinvolti in un incidente e poi alle prese con un problema all’elettronica.

La combinazione di safety car, full course yellow e obbligo di tre soste ai box ha premiato le due Mercedes #30 e #32 che sono passate a condurre nonostante l’eccellente stint finale di Pier Guidi arrivato a ridosso delle due vetture tedesche. A vincere, abbastanza clamorosamente, il team Oman Racing che partecipa alla Silver Cup (quindi non alla categoria principale) con Al Harty, De Haan e Klingmann davanti alla prima vettura del team WRT con Vanthoor, Van der Linde e Weerts. Quinto Raffaele Marciello impegnato sull’altra Mercedes WRT insieme a Valentino Rossi, 31° (e ottavo di Bronze Cup) il gallaratese Felice Jelmini su una BMW della Ceccato Racing.

Grazie al terzo posto di Monza, comunque, Rovera e soci sono ora a 3 soli punti dalla vetta del campionato: tutto si deciderà quindi a Jeddah a fine novembre dove si disputerà una “6 Ore” dove almeno tre team hanno la possibilità di laurearsi campioni in Endurance Cup (e altri, a livello matematico, sono ancora in corsa).

«Dopo aver conquistato la pole position con una qualifica in cui siamo stati bravi anche a trovare i giri senza traffico, abbiamo avuto l’opportunità di giocarci la vittoria – è il commento di Rovera a fine gara – Il nuovo regolamento delle tre soste obbligatorie, introdotto proprio qui, ha mischiato le carte e favorito squadre che si ritrovavano nelle retrovie: un peccato per noi. In gara ho potuto compiere un ottimo primo stint e spingere in vista del primo pit-stop, la macchina era stabile e veloce. Poi nella seconda metà di gara ci sono state delle safety car e alla fine dobbiamo prendere questo podio e i punti preziosi che sono comunque arrivati. Ora siamo secondi in classifica e ci giocheremo il campionato a Jeddah come fosse una finale e con diversi equipaggi ancora in corsa».